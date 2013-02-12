На Хмельницкой АЭС начала работу миссия технической поддержки

На Хмельницкой атомной электростанции начала работу миссия технической поддержки Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба госпредприятия НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, в рамках миссии эксперты ознакомятся с состоянием работ на Хмельницкой АЭС по подготовке полевых операторов, подготовкой оперативного персонала с помощью компьютерных обучающих систем, а также поделятся собственным опытом и дадут конкретные рекомендации.

«Руководитель атомной станции ознакомил участников миссии с основными показателями работы станции и акцентировал их внимание на выполнении Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на Хмельницкой АЭС», - сказано в сообщении.

Согласно плану мероприятий, миссия технической поддержки ВАО АЭС на ХАЭС пройдет с 12 по 15 февраля.

Справка УНИАН. В настоящее время все организации, эксплуатирующие АЭС, являются членами Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, которая действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов – атомных электростанций.

В рамках ВАО АЭС между атомными станциями разных стран осуществляются партнерские проверки, миссии технической поддержки, обмен информацией о событиях и другие совместные программы. В структуру ВАО АЭС входят четыре региональных центра: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский. Московский центр ВАО АЭС объединяет организации из России, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Кубы, Литвы, Польши, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Китая и Ирана. Координационный центр ВАО АЭС находится в Лондоне.

Миссии технической поддержки (МТП) входят в состав одной из программ ВАО АЭС.

Миссии технической поддержки помогают членам ВАО АЭС найти решение существующих проблем, а также проблем, которые они не могут решить собственными силами, или ищут способ эффективного улучшения какого-либо процесса проверенными на практике средствами.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.