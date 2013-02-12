Днестровская ГАЭС в прошлом году увеличила прибыль на 15%

Предприятие «Днестровская гидроаккумулирующая электростанция», контрольный пакет акций которой принадлежит госкомпании «НАК «Энергетическая компания Украины», по итогам 2012 года увеличило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 14,5% - до 805 тыс. грн с 703 тыс. грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции за 2012 год увеличилась на 17% по сравнению с 2011 годом — до 45,59 млн грн с 38,949 млн грн.

Чистый доход предприятия по итогам 2012 года увеличился по сравнению с 2011 годом — до 37,992 млн грн с 32,457 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, акционеры предприятия «Днестровская гидроаккумулирующая электростанция» на внеочередном собрании 16 сентября 2009 года приняли решение о ликвидации Общества.

Однако, решением общего собрания акционеров «Днестровская ГАЭС» от 25 января 2012 года прекращено процедуру ликвидации.

Распоряжением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку № 01-ВО от 20 апреля 2012 года было восстановлено обращение акций предприятия «Днестровская ГАЭС».

Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.

До 2008 года выполняла функции заказчика строительства Днестровской ГАЭС.

Уставный фонд предприятия по состоянию на январь 2012 года составлял 475 млн 329 тыс. 410 грн.

По состоянию на 2006 год, 87,4% акций компании контролировала НАК «Энергетическая компания Украины», еще 11,47 % акций принадлежало ОАО «Укргидроэнерго», остальное - миноритарным акционерам.

На балансе ОАО находится буферная Днестровская ГЭС-2.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), предусмотрела в тарифе на 2013 год для государственного оператора гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» 698 млн грн на достройку Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ДГАЭС).