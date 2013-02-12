«Львовская угольная компания» увеличила убыток в 2,5 раза

Предприятие «Львовская угольная компания» по итогам 2012 года увеличило чистый убыток по сравнению с 2011 годом в 2,5 раза - до 56,224 млн грн с 21,582 млн грн., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции за 2012 год сократилась более чем в 2 раза по сравнению с 2011 годом - до 110,915 млн грн с 256,906 млн грн.

Чистый доход предприятия по итогам 2012 года уменьшился по сравнению с 2011 годом до 92,429 млн грн с 214,091 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) безуспешно выставлял 16 мая 2012 года на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 37,58% пакета акций "Львовской угольной компании".

Номинальная стоимость выставляемого на продажу пакета составлял 114,8 млн грн.

Ранее ФГИУ неоднократно объявлял конкурсы по продаже "Львовской угольной компании", однако они так и не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Львовская угольная компания» является правопреемником всех прав и обязанностей арендатора – ЗАО «Львовсистемэнерго», которые возникли во время аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская».

По состоянию на март 2012 года уставный фонд ОАО «Львовская угольная компания» составлял 305 млн 610 тыс. грн.

По сообщениям СМИ, в середине января 2013 года работники «Львовской угольной компании» пикетировали администрацию президента Украины с требованием обеспечить выплату зарплаты, которую они не получают с октября 2012 года, а также решить проблемы с отгрузкой продукции предприятия.