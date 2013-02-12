Shell обещает начать добычу газа в Украине только после экологических оценок

Практические работы по добыче нетрадиционного газа в Украине начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 12 февраля на пресс-конференции в Донецке сообщил вице-президент компаний Shell в Украине Грэхем Тайли.

По его словам, на всех разрабатываемых участках до окончания исчерпывающей оценки экологического, социального влияния и влияния на здоровье жителей практические работы начаты не будут.

«Результаты этих оценок будут использованы для того, чтобы предотвратить или уменьшить потенциальный риск наших работ. Для уменьшения этого риска и негативного влияния будут, в том числе, применяться инновационные технические решения», - сказал Г.Тайли. При этом он добавил, что в процессе оценки компания сможет более точно обозначить будущие места расположения скважин и проведение сейсмических исследований.

Вице-президент компаний Shell также подчеркнул, что пока места, где будут буриться скважины, например, на Юзовском участке, расположенном на территории Донецкой и Харьковской областей, «еще не определены». «Чрезвычайно важно понять, что сейчас мы говорим только о стадии разведки. Это означает, что в ближайшее время мы не разворачиваем масштабную компанию по бурению скважин в пределах всего Юзовского участка», - отметил вице-президент компании.

Он напомнил, что «начальная программа геологического исследования включает в себя получение сейсмических данных и бурение только 15 скважин». Г.Тайли объяснил, что по оценкам специалистов, газ плотных пород песчаников на Юзовском участке в Украине залегает гораздо глубже, чем сланцевый газ. Поэтому геологоразведочные скважины будут буриться на глубину от 2,5 до 5 км. Но все технические вопросы компанией Shell тщательно проработаны и опыт показывает, что разработки экологически безопасны.

Вице-президент компаний напомнил, что уже на первом этапе разведки на бурение 15 скважин компания Shell потратит 200 млн долларов США. Кроме того, уже с 2013 года Shell будет инвестировать ежегодно в социальные украинские проекты около 2 млн долларов.

Shell будет вкладывать в социальные инвестиции, «еще не зная, достаточно ли на Юзовском участке газа для его промышленной добычи».

Он привел пример из опыта работы компании Shell в США, где «только в одном штате Пенсильвания разработка добычи сланцевого газа создала 46 тыс. рабочих мест и принесла 11 млрд долларов прибыли в местную экономику, и в частности, 1 млрд долларов в качестве налогов».

Вице-президент подчеркнул, что подобные проекты сегодня «открывают чрезвычайные возможности для Украины». «Благодаря таким проектам Украина может удвоить, или утроить отечественную добычу газа за ближайшее десятилетие. Думаю, для Украины совершенно реально прийти к такому уровню добычи газа, к таким объемам, которые могут сделать Украину энергетически независимым государством», - подчеркнул вице-президент компании Shell в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.

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