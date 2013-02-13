На ЧАЭС рухнула кровля машзала энергоблока №4. На станции уверяют - радиационная обстановка в норме

12 февраля в 14:00 произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока № 4 Чернобыльской атомной электростанции над помещениями, которые не обслуживаются, с отметки +28,00 м в осях 50-52 от ряда А к ряду Б. Площадь разрушения составила почти 600 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

«Данная конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта «Укрытие». Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации согласно технологическому регламенту объекта «Укрытие» нет.

Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Предварительной причиной обвала на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции стала снежная перегрузка, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В службе ЧС отмечают, что кровля была построена в послеаварийный период. Данная конструкция не относится к ответственной строительной конструкции объекта “Укрытие”. Происшествие находится на контроле Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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