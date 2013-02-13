На рынке нефти - позитивные сигналы. Открывается возможность дальнейшего роста цен

На мировых торгах в среду, 13 февраля, цены на нефть после роста во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,05 доллара, или на 0,04%, - до 118,61 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,11 доллара, или на 0,11% - до 97,62 доллара за баррель.

На цены оказало воздействие заявление 12 февраля ОПЕК о незначительном (на 80 тысяч баррелей) повышении прогноза мирового спроса на нефть в 2013 году - до 89,7 миллиона баррелей в сутки. Суточный рост спроса на нефть составит 800 тысяч баррелей.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья на оптовых складах страны впервые в текущем году снизились за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 2,3 миллиона баррелей до 369,5 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Позже в среду свою оценку запасов опубликует Минэнерго США.

"В настоящее время наблюдаются позитивные для рынка сигналы. Стоимость нефти марки WTI может подняться до 98,2 доллара за баррелей, и достижение этой высоты откроет возможность для дальнейшего роста цен до 100 долларов за баррелей", - считает гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт, которого цитирует Bloomberg.