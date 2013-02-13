Беларусь и Россия в марте начнут очередной раунд переговоров по поставкам нефти

Минск. Беларусь намерена в марте провести очередной раунд переговоров с Россией по вопросам импорта нефти в РФ и поставок нефтепродуктов с белорусских НПЗ в Россию в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«Переговоры у нас идут перманентно, они не прекращались, но в марте мы намерены вплотную вернуться к этой теме», - сказал В. Семашко.

По его словам, Беларусь рассчитывает в текущем году импортировать из России 23 млн тонн нефти.

«Такая цифра получается исходя из объема российской нефти, который определен на первый квартал года - по трубе и по железной дороге в республику будет поставлено 5,75 млн тонн. Если этот объем умножить на четыре квартала, то в целом за год получается 23 млн тонн. Если бы Россия исходила из ранее обсуждавшихся объемов в 18,5 млн тонн, объем поставок в первом квартале был бы меньше», - отметил В. Семашко.

Он также сказал, что Беларусь полностью выполняет свои обязательства по поставкам в Россию нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, на переговорах в Москве 27-28 декабря Беларусь и Россия согласовали поставки нефти в первом квартале 2013 года в объеме 5,75 млн тонн. Трубопроводным транспортом будет поставлено 5,025 млн тонн, еще 725 тыс. тонн – железнодорожным.

Ранее, посол России в Беларуси Александр Суриков сообщил, что вопросы по балансу нефти на 2013 год пока не сняты.

«Беларусь просит 23 миллиона тонн, мы пока соглашаемся на 18,5 миллиона тонн нефти. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценивают в 7-8 миллионов тонн. Все это связано с теми делами, которые были спорными. Это вопрос возврата светлых нефтепродуктов на Россию и скользкая тема с растворителями-разбавителями», - отметил А. Суриков.

Справка УНИАН. Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок нефти требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

В конце ноября т.г. президент Беларуси А.Лукашенко в интервью Reuters заявил, что Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн.

Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Беларусь вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Беларусь полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.