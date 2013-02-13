"Газпром" за год потерял 30% рыночной стоимости. Стал самой дешевой среди крупных нефтегазовых компаний мира

12 февраля капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 г. на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). Всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире, подсчитали аналитики UBS.

Для сравнения: капитализация самой дорогой нефтегазовой компании, ExxonMobil, сейчас составляет 406,4 млрд долл., Petrochina - 330,1 млрд долл., Shell - 262,5 млрд долл., Chevron - 216,9 млрд долл.

Как пишут "Ведомости", по оценкам UBS, по итогам 2012 г. мультипликаторы «Газпрома» EV/EBITDA и P/E (отношение полной стоимости, с учетом долга, к EBITDA и цены к ожидаемой прибыли) составят 2,5 и 2,8, соответственно. Это одни из самых низких коэффициентов в отрасли. Например, у российского «Новатэка» те же мультипликаторы - 12,8 и 16,3, соответственно. Такое значительное падение капитализации «Газпрома» - реакция рынка на сообщения компании об увеличении капвложений (изначально в 2012 г. планировалось потратить 777 млрд руб., но в октябре была утверждена новая инвестпрограмма на 2012 г. в размере 975 млрд руб.) и, что самое главное, - о сокращении дивидендов, считает аналитик UBS Константин Черепанов.

По итогам 2011 г. «Газпром» заплатил рекордные 212,35 млрд руб. дивидендов, а по итогам 2012 г. может выплатить лишь 165,7-189,4 млрд руб. (7-8 руб. на акцию), говорится в презентации компании.

По мнению Черепанова, определенное влияние на капитализацию компании оказывает и общий негативный новостной фон, в том числе пересмотр условий по долгосрочным контрактам с клиентами в Европе. На внутреннем рынке ему вредит агрессивная конкуренция с «Новатэком», добавляет он. К тому же концерн перенес начало добычи газа на Штокмановском месторождении на 2019 г.

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