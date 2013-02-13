Group DF вернула контроль над венгерским газовым трейдером Emfesz

Венгерский Регистрационный суд своим решением от 11 февраля 2013 года зарегистрировал компанию Mabofi, входящую в группу компаний Group DF, единственным акционером венгерского газового трейдера компании Emfesz Ltd.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Group DF.

Согласно сообщению, судебное решение принято вслед за решением Верховного суда Венгрии, который в прошлом году подтвердил, что бывший директор компании Emfesz Иштван Гоци не имел надлежащих полномочий для продажи в апреле 2009 г. швейцарской компании «Росгаз» 100% акций Emfesz, принадлежащих компании Mabofi.

«Гоци намеревался продать Emfesz компании «Росгаз» в мае 2009 года за 1 долл. США. Структура собственности «Росгаза» остается неизвестной по сегодняшний день. В результате этой мошеннической сделки Emfesz, в прошлом – крупнейший в Венгрии независимый дистрибьютор газа, потеряла свои газовые лицензии и сейчас находится на грани банкротства», - сказано в сообщении.

«Мы удовлетворены тем, что после продолжительных судебных тяжб, право собственности Group DF в отношении Emfesz восстановлено. Мы предпримем все необходимые шаги для восстановления активов этой компании, которая ранее являлась крупным венгерским газовым трейдером и дистрибьютором, и будем инициировать уголовное преследование лиц, задействованных в этой схеме», - цитирует пресс-служба члена совета группы Group DF Роберта Шетлер-Джонса.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2009 году Иштван Гоци, руководитель Emfesz, не поставив в известность истинного хозяина, заключил сделку и продал её швейцарской компании Rosgas A.G. за 1долл. 100% акционерного капитала Emfesz в момент сделки находилось во владении холдинга Mabofi Holdings Limited, которой руководил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В феврале 2012 года Верховный суд Венгрии подтвердил законность решений, принятых ранее судом первой инстанции и Апелляционным судом о незаконности продажи компании Emfesz швейцарской фирме RosGas AG за 1 доллар, которую пытался совершить бывший директор Emfesz Иштван Гоци.

Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг Emfesz, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений группу Ostchem Holding.