Обрушение на ЧАЭС не приведет к негативным радиационным последствиям – российский эксперт

Частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли машинного зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) не представляет опасности с точки зрения радиационных последствий.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян.

«Радиационная активность в машинном зале ЧАЭС такова, что падение его стеновых панелей не приведет ни к каким радиационным последствиям», - пояснил Р.Арутюнян. По словам эксперта, для того, чтобы избежать в будущем подобных случаев, необходимо уделять внимание не только возводимому объекту "Укрытие" но и тем конструкциям, которые находятся за пределами саркофага.

Как сообщалось, 12 февраля в машинном зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции произошло частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли, площадь разрушения составила около 600 квадратных метров. В пресс-службе ЧАЭС заявили, что изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС и в зоне отчуждения тоже нет, никто не пострадал.

*** Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.

После ЧП над аварийным блоком станции был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Чернобыльскую станцию планируют превратить в безопасную систему с помощью конфайнмента, который будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров.