Янукович подтвердил заинтересованность Украины в возобновлении поставок туркменского газа

Ашхабад. Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым сегодня в Ашхабаде.

«Я подтвердил заинтересованность Украины в возобновлении поставок природного газа из Туркменистана и готовность к углубленному сотрудничеству в этой области», - отметил он.

По словам В.Януковича, Украина имеет все возможности для объединения усилий с целью проработки альтернативных маршрутов поставок газа как для собственных потребностей, так и для последующего экспорта в Европу.

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