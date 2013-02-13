Стоимость добычи газа в России будет увеличиваться – депутат Госдумы

Москва. Стоимость добычи газа в России будет увеличиваться из-за необходимости разрабатывать новые труднодоступные месторождения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на заседании межпарламентской группы Россия-ЕС.

«Сегодня существенно меняются условия добычи газа в России, нет уже так называемого легкого газа. Перспективы развития отрасли связаны с Восточной Сибирью, Дальним Востоком, а также арктическим континентальным шельфом», - сказал П.Завальный.

Он отметил, что в названных районах сложные климатические условия, слаборазвитая инфраструктура, что потребует привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов.

Депутат сообщил, что одна из задач российских парламентариев в сфере энергетики - создание современного законодательства, которая сделает эти районы более привлекательными для инвесторов. В частности, готовятся поправки к законам о недрах и шельфе, в налоговый кодекс, а также изменения таможенного законодательства.

П.Завальный подчеркнул, что рост стоимости добычи газа естественно меняет ситуацию с реализацией газа, и в условиях конкуренции и снижении цены на внешних рынках растет интерес российских газовых компаний к внутреннему рынку.

«Государство считает важным формирование полноценного внутреннего рынка газа в России. Выход на равнодоходные цены, развитие биржевых механизмов торговли газом, практически отказ от регулируемых цен внутри страны, позволят закончить процесс формирования российского газового рынка в ближайшие 5-7 лет», - сказал П.Завальный.

Кроме этого он отметил, что использование природного газа в качестве моторного топлива может высвободить до 50 млн тонн нефти в год для продажи на внешнем рынке, что компенсирует возможное снижение добычи газа в стране после 2018-2020 годов.

Также депутат отметил, что удорожание добычи подталкивает Россию к внедрению энегоэффективности. По его словам, внедрение новых технологий позволит сократить потребления газа на 180 млрд куб. м в год, что превышает сегодняшние объемы экспорта в Европу.

Справка УНИАН. В январе министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. - до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом» снизилась на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г, главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1 половине 2012 г и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.