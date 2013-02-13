«Турбоатом» в 2012 году сократил прибыль на 28%

«Турбоатом» в 2012 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 27,7% - до 308,9 млн грн с 427,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, доход предприятия от реализации продукции в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,5% - до 1,405 млрд грн с 1,4 млрд грн.

Также в сообщении отмечается, что удельный вес экспорта в общем объеме реализации составил – 60%.

«Инвестиции в техническое перевооружение и капитальный ремонт в 2012 году составили 90 млн грн», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.