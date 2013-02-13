«Роснефть» привлекла 14,2 млрд долл. для приобретения 50% ТНК-ВР

Москва. Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «НК «Роснефть» одобрил сделку по привлечению финансирования от группы международных банков на общую сумму 14,2 млрд долл. для приобретения 50% акций ТНК-ВР у консорциума AAR.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информационной политики «Роснефти».

«Состоялось заседание совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором было принято решение о совершении компанией сделок по привлечению финансирования от группы международных банков на общую сумму 14,2 млрд долл. для приобретения 50% акций ТНК-ВР Ltd. у консорциума Alfa-Access-Renova (AAR)», - говорится в сообщении.

Кроме этого, совет директоров принял решение о расширении сотрудничества с компанией ExxonMobil, а также о выводе из состава правления компании Гани Гилаева и назначении двух новых членов правления – вице-президента Юрия Калинина и и.о. вице-президента Андрея Вотинова.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 млрд долл. с оплатой деньгами и акциями. Владелец второй половины ТНК-ВР - консорциум AAR уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 млрд фунтов стерлингов (около 28 млрд долл.).

«Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежат британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).