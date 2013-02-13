«Нафтогаз» и «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках газа в Украину

Ашхабад. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Ашхабаде министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Был подписан меморандум между компаниями НАК “Нафтогаз Украины” и “Туркменгаз” о развитии сотрудничества в нефтегазовой отрасли. А именно - это и возобновление поставок газа в Украину и в страны Европы, и разведка месторождений на территории Туркменистана.

Говоря о том, по какому маршруту может осуществляться поставка туркменского газа в Украину, Э.Ставицкий отметил: “У нас есть газопровод, который идет по северной части Туркменистана и по России. Мы об этом говорили. Мы договорились сначала с нашими коллегами из Туркмениста, а затем будем договариваться дальше”.

“Давайте дождемся, чтобы наши специалисты изучили эти вопросы, а затем ответим на этот вопрос”, - подчеркнул Э.Ставицкий.

Он также отметил, что вопрос об объемах возможной поставки туркменского газа в Украину будет решен позднее.

Говоря о том, когда может быть реализован этот проект, Э.Ставицкий отметил: “Стороны обменяются визитами, где и будет вырабатываться стратегия по развитию этих направлений”.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля начался государственный визит В.Януковича в Туркменистан.

Во время визита 12-14 февраля глава украинского государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангули Бердимухамедовым, посетит Лебапский велаят, где примет участие в мероприятиях по открытию и началу строительства инфраструктурных объектов с привлечением украинских предприятий.

12 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане и Исламской Республике Афганистан Валентин Шевалев сообщил журналистам, что во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между НАК "Нафтогаз Украины" и государственным концерном «Туркменгаз».

"Это серьезный документ... Сотрудничество между "Туркменгазом" и "Нафтогазом" направлено на сотрудничество над новыми технологиями, над тем, чтобы помогать", - подчеркнул В.Шевалев.

В связи с этим посол отметил, что Туркменистан вышел на четвертое место в мире по запасам газа и это дает возможность проводить необходимые исследования.

Он отметил, что это уже третий визит В.Януковича в Туркменистан.

Напомним, что 4 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и посол Туркменистана в Украине Нурберды Аманмурадов обсудили возобновление поставок природного газа из Туркменистана в Украину.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики, а также участие украинских специалистов в энергетических проектах Туркменистана.

Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.