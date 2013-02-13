Украина рассчитывает на активную позицию Энергетического сообщества – МИД

Украина подтверждает свою приверженность принципам Энергетического сообщества и рассчитывает на его активную позицию в вопросах консолидации усилий с целью выработки четких, прозрачных и справедливых правил игры в энергетической сфере и достижения баланса интересов между Украиной как основным транзитером энергоресурсов на континенте, Россией как ведущим их поставщиком и ЕС как конечным потребителем.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины о взаимодействии между Украиной и Энергетическим сообществом.

В связи с реакцией Секретариата энергетического сообщества на заявления руководства Украины о безотлагательности усиления взаимодействия между Украиной и Энергетическим сообществом, МИД Украины считает целесообразным отметить, что присоединение Украины к Энергетическому сообществу в 2011 году стало сознательным и важным шагом нашего государства в контексте реализации курса на европейскую интеграцию. С момента обретения членства в Энергетическом сообществе Украина последовательно исполняет свои обязательства в части адаптации национального законодательства к нормам и правилам Европейского Союза в энергетической сфере, а также в обеспечении стабильности и безопасности поставки энергоносителей в европейские страны, подчеркивается в комментарии МИД.

В то же время, отмечается далее в документе, с целью обеспечения конструктивного диалога между всеми участниками европейского энергетического рынка Украина планирует интенсифицировать взаимодействие как со стороной ЕС в целом, являющейся членом Энергетического сообщества, так и с Европейской Комиссией, исполняющей роль координатора деятельности Энергетического Сообщества, и другими международными организациями.

В этой связи в ходе запланированного на будущей неделе рабочего визита министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого в Брюссель и его встречи с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером и Генеральным Секретарем Энергетической Хартии Ураном Руснаком планируется обсудить вопросы эффективности и оперативности реагирования европейских структур на вызовы в сфере энергетической безопасности и диверсификации источников энергоснабжения.

Вопрос сотрудничества в сфере энергетики будет также одним из ключевых в ходе Саммита Украина-ЕС, который состоится 25 февраля 2013 года.