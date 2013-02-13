Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа - Янукович

Ашхабад. Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа, сказал Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в среду в Ашхабаде.

«Я подтвердил заинтересованность Украины в возобновлении поставок природного газа из Туркменистана и готовность к углубленному сотрудничеству в этой области», - отметил он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.Януковича, Украина имеет все возможности для объединения усилий с целью проработки альтернативных маршрутов поставок газа как для собственных потребностей, так и для последующего экспорта в Европу.

Президент отметил, что в ходе переговоров стороны также обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере и наметили реализацию некоторых проектов в этой сфере в самое ближайшее время.

"У нас также есть общие подходы относительно совместного участия в реализации проектов в нефтегазовой отрасли", - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля начался государственный визит В.Януковича в Туркменистан.

Во время визита 12-14 февраля глава украинского государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангули Бердимухамедовым, посетит Лебапский велаят, где примет участие в мероприятиях по открытию и началу строительства инфраструктурных объектов с привлечением украинских предприятий.

Напомним, что 13 февраля в Ашхабаде Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

4 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и посол Туркменистана в Украине Нурберды Аманмурадов обсудили возобновление поставок природного газа из Туркменистана в Украину.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики, а также участие украинских специалистов в энергетических проектах Туркменистана.

Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.