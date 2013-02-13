На ЧАЭС создана комиссия по расследованию причин разрушения стен и кровли на 4-м энергоблоке

На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала второй очереди блока Г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЧАЭС, комиссия создана согласно приказу генерального директора ГСП «Чернобыльская АЭС» Игоря Грамоткина от 13 февраля.

Ее возглавил директор технический (- главный инженер) ЧАЭС Андрей Билык.

Перед комиссией поставлено задание в 14-дневный срок проанализировать ситуацию, которая привела к разрушению строительных конструкций, а также предоставить предложения относительно устранения последствий.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

"Эта конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта "Укрытие". Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации согласно технологическому регламенту объекта "Укрытие" нет", – сообщили в администрации станции.

"Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет", – заверили на АЭС.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно, причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС стала снежная перегрузка.