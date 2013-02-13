Украина будет участвовать в тендерах по развитию нефтегазовых месторождений в Туркменистане

Украина будет принимать участие в открытых тендерах по развитию нефтегазовых месторождений в Туркменистане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Ашхабаде министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

“Наши коллеги, так как и мы, проводят открытые тендеры, и мы будем принимать участие в этих открытых тендерах», - сказал он.

Он отметил, что Украина ожидает, что это увеличит товарооборот между двумя странами.

Напомним, 12-14 февраля 2013 года Президента Украины Виктор Янукович пребывает с государственным визитом в Туркменистане.

В рамках визита стороны намерены заключить ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и Туркменистаном, в частности, в нефтегазовой, финансовой, военно-технической, гуманитарной сферах, а также на межрегиональном уровне.

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