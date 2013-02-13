ДТЭК выкупил 900 МВт сечения для экспорта электроэнергии в марте

Компании «Пауэр Трейд» и «Востокэнерго», входящие в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 900 МВт по направлениям в страны ЕС, Молдовы и Беларуси для экспорта электроэнергии в марте.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 12 февраля.

Согласно сообщению, «Востокэнерго» приобрело 350 МВт сечения по направлению в Молдову и 400 МВт по направлению в Беларусь.

«Пауэр Трейд» приобрела сечение «Остров Бурштынской ТЭС – Энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии» емкостью 150 МВт.

Как сообщал УНИАН, на аукцион было выставлено 20 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

Из заявленных ранее 4 050 МВт удалось реализовать лишь 900 МВт. Оставшиеся лоты сечения были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.

Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2013 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), а также в Беларусь.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.