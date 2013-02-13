Члены комитета ВР по экологической политике находятся с рабочей поездкой на ЧАЭС

В среду, 13 февраля, на Чернобыльской АЭС с рабочей поездкой находятся члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС во главе с председателем комитета Ириной Сех.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС, отметив, что, кроме членов комитета, в поездке принимают участие представители ГИЯРУ, Минрегионстроя, Минприроды, НАЭК «Энергоатом», Атомпрофсосюза, ЕБРР и других организаций.

В программе поездки - посещение заводов по переработке жидких и твердых отходов, монтажной зоны нового безопасного конфайнмента, обзорного павильона объекта «Укрытие», площадки строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

После ознакомления с площадкой будет проведено заседание с участием руководства Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и ГСП «Чернобыльская АЭС», мэра города Славутич, где будут заслушаны доклады о состоянии реализации заданий по снятию с эксплуатации блоков ЧАЭС и преобразованию объекта «Укрытие», реализации международных проектов, проблемных вопросах зоны отчуждения, социальной защите работников ЧАЭС и жителей города Славутич.

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