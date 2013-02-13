Посол Украины обсудил с гендиректором Армянской АЭС сотрудничество в атомной отрасли

Посол Украины в Республике Армения Иван Кухта обсудил с генеральным директором Армянской атомной электростанции Гагиком Маркосяном вопросы налаживания сотрудничества между Армянской атомной станцией и профильными предприятиями Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, 13 февраля 2013 года стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества между Армянской атомной станцией и профильными предприятиями Украины, в частности, отдельно рассмотрен вопрос о возможностях использования армянской компанией профильного оборудования украинского производства для обеспечения функционирования атомной станции Армении.

«Кроме этого, было сосредоточено внимание на совместной деятельности с украинскими предприятиями аналогичного профиля, а также возможности консультативной деятельности украинских специалистов на Армянской АЭС», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Армянская АЭС - атомная электростанция, построенная во времена СССР на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, электрическая мощность - 440 МВт.

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