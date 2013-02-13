Россия в 2012 году недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за снижения экспорта газа

Москва. Бюджет России в 2012 году недополучил несколько десятков миллиардов рублей из-за снижения экспорта газа, однако в ближайшие десятилетия спрос на газ будет расти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«В прошлом году из-за снижения экспорта газа российский бюджет недополучил десятки миллиардов рублей», - сказал В.Путин. В тоже время он подчеркнул, что наращивание и диверсификация поставок российского газа на мировые рынки является очень важным вопросом для России.

В.Путин заявил, что, по всем оценкам, в предстоящие два десятилетия глобальный спрос на газ будет только расти, прежде всего в азиатских странах.

«Я думаю, что и в Европе будет расти, особенно в связи с отказом некоторых ведущих европейских развитых стран от использования атомной энергии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В январе Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. - до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом» снизилась на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1-й половине 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

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