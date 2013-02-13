Минск. Полную себестоимость электроэнергии белорусы будут оплачивать к 2016 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня, 13 февраля, сообщил журналистам заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго» Юрий Мишук.

«Со временем предприятия будут все меньше платить за электроэнергию, а к 2016 году население будет оплачивать полную ее себестоимость. Это справедливо, поскольку условия оплаты электроэнергии на протяжении многих лет были очень лояльными для населения. В то же время, одномоментно повышать оплату электроэнергии до уровня ее себестоимости, конечно, неправильно», - отметил Ю.Мишук.

По его словам, с 1 февраля белорусы оплачивают в среднем около 4 центов США за кВт/ч электроэнергии при ее себестоимости чуть меньше 10 центов США за кВт/ч.

«В Беларуси самые низкие тарифы оплаты населением электроэнергии по сравнению со всеми соседними странами. У нас существует перекрестное субсидирование, при котором предприятия покрывают затраты на электроэнергию, недоплаченные населением. Эта система неправильная, от нее во всем мире уходят», - подчеркнул Ю.Мишук.

Как сообщал УНИАН ранее, тарифы на электроэнергию для населения в Беларуси увеличились с 1 февраля на 18%.

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