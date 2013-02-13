Россия намерена увеличить производство сжиженного газа и либерализировать его экспорт

Москва. Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поэтапно либерализировать его экспорт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Для развития этой отрасли следует создать все условия, речь идет о необходимости продумать возможную поэтапную либерализацию экспорта сжиженного природного газа», - сказал В.Путин.

По его словам, этим вопросам надо заниматься последовательно и предметно, так как в противном случае этот рынок отойдет конкурентам.

«Все большее значение будет приобретать сжиженный природный газ, сегодня доля нашей страны в мировых поставках сжиженного природного газа составляет всего 3,6%», - сообщил он.

По мнению российского президента, для создания современных мощностей по производству СПГ России потребуется до десяти лет, так как это очень трудоемкий проект.

В свою очередь, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин обратился к руководству РФ с просьбой рассмотреть возможность либерализации экспорта СПГ с шельфовых проектов.

«Такие объемы не могут быть реализованы на внутреннем рынке, поэтому мы просим поставить вопрос о либерализации экспорта газа, в данном случае речь идет о сжиженном газе», - сказал И.Сечин. По его словам, почти половина запасов «Роснефти» на шельфе приходится на газ.

Как известно, по российскому законодательству экспортировать природный газ имеет право только компания «Газпром». В Минэнерго ранее сообщали о возможности экспорта СПГ российской компанией «НОВАТЭК» – крупнейшего независимого производителя природного газа в Российской Федерации.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист компания "Газпром" в 2013 году ожидает рост экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров. Кроме этого, "Газпром" в 2013 году ожидает рост добычи газа на 1,8% - до 495,7 миллиарда кубометров, в 2014-2015 годах - 518 миллиардов кубометров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Газпром" за год потерял 30% рыночной стоимости и стал самой дешевой среди крупных нефтегазовых компаний мира