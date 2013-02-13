НКЦБФР зарегистрировала уставный капитал «Укртрансгаза» в 6,5 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала уставный капитал компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, в размере 6,495 млрд грн, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии.

Согласно сообщению, эмиссия зарегистрирована 29 января 2013 года, осуществлен выпуск 6 млрд 494 млн 611,6 тыс. акций номиналом 1 грн.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, завершила в Министерстве юстиции процедуру перерегистрации в публичное акционерное общество (ПАО «Укртрансгаз»).

Кабинет министров постановлением №360 от 13 июня 2012 года поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и «Нафтогазу Украины» провести мероприятия по реорганизации «Укртрансгаза» из дочернего предприятия в публичное акционерное общество.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».