Москва. Президент России Владимир Путин предлагает рассекретить информацию о запасе полезных ископаемых в России с целью повысить инвестиционную привлекательность месторождений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Считаю также, что пора рассмотреть вопрос о снятии грифа секретности с данных по балансу запасов. Сейчас, когда в отечественном ТЭКе работают зарубежные инвесторы, а наши компании проходят международный аудит по запасам, подобная секретность – это явный анахронизм. Ничего мы здесь на самом деле не секретим, не прячем, да это и невозможно, только во вред пойдет», – сказал В.Путин.

По его словам, из-за архаичности российской системы оценки запасов отечественная ресурсная база недооценена, что напрямую сказывается на инвестиционной привлекательности отечественных топливно-энергетических компаний.

В.Путин убежден, что участники рынка (добывающие компании, инвесторы) должны располагать не только достоверными данными об объеме запасов полезных ископаемых, но и иметь обоснованную, понятную и объективную стоимость.

«Следует разработать и утвердить новую классификацию запасов, максимально приближенную к международным стандартам», – сказал президент РФ.

В то же время он подчеркнул, что все без исключения недропользователи обязаны соблюдать существующие условия разработки месторождений, полностью извлекать полезные ископаемые на всем предоставленном участке, а не работать по принципу «снятия сливок».

«Если с месторождения углеводородов в первую очередь бесконтрольно выбрать весь газ, то пропадет нефть. Что касается других способов добычи самой нефти с помощью гидроразрывов и других достаточно варварских способов, вы понимаете, к чему это приводит, специалисты это знают очень хорошо», – отметил В.Путин.

Кроме того, он считает, что следует ввести обязательные регламенты на проектирование и разработку месторождений полезных ископаемых, и уже на начальной стадии реализации проекта освоения месторождения должны проходить самую серьезную комплексную оценку. При этом В.Путин поручил проработать вопрос о наделении Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) функцией выполнения государственной экспертизы. По его словам, центральная комиссия по согласованию технических проектов должна стать коллегиальным органом. В нее должны войти представители министерств, ведомств, компаний, экологи, ученые и эксперты, добавил он.

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