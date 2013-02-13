Обрушение панелей в машинном зале ЧАЭС не привело к повышению радиационного фона – источник

Обрушение нескольких подвесных бетонных панелей в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС не привело к эвакуации персонала и повышению радиационного фона.

Об этом УНИАН сообщил источник на Чернобыльской АЭС.

«Эвакуации не было, работа на станции идет в обычном режиме. Радиационный фон в пределах нормы», - сказал источник.

В то же время он отметил, что сотрудники французских строительных компаний были эвакуированы, поскольку они работали в непосредственной близости от четвертого энергоблока.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

"Эта конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта "Укрытие". Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации согласно технологическому регламенту объекта "Укрытие" нет", – сообщили в администрации станции.

"Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет", – заверили на АЭС.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС стала снежная перегрузка.

На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала второй очереди блока Г.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.