«Сумыоблэнерго» в 2012 году получило 89,32 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «Сумыоблэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 89,318 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности в 2011 году чиcтая прибыль компании составила 76,012 млн грн.

Выручка от реализации продукции по МСФО по итогам 2012 года составила 1,275 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за 2012 год составила 131,456 млн грн.

По национальным стандартам в 2011 году валовая прибыль составила 123,802 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).