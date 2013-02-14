На ЧАЭС создана еще одна комиссия для расследования ситуации на энергоблоке №4

На Чернобыльской АЭС будет создана еще одна комиссия для расследования происшествия в машзале блока № 4. Этого требует предписание Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Расследование этой комиссией будет вестись в соответствии с внутренними процедурами ГСП ЧАЭС и в порядке, установленном «Положением о расследовании и учете нарушений в работе атомных станций». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧАЭС.

К работе комиссии будут привлечены представители государственной инспекции по ядерной безопасности на площадке ГСП «Чернобыльская АЭС».

Также, согласно предписанию, ГСП ЧАЭС в недельный срок должно разработать и согласовать с Госатомрегулирования Украины корректирующие мероприятия по обращению с дополнительными трапными водами и загрязненной пылью, которые могут образоваться за время, необходимое для восстановления поврежденной кровли и боковых стен машзала блока № 4.

«Результаты работы комиссии будут обнародованы на нашем сайте», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

"Эта конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта "Укрытие". Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации согласно технологическому регламенту объекта "Укрытие" нет", – сообщили в администрации станции.

"Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет", – заверили на АЭС.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно, причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС стала снежная перегрузка.

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