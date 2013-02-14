Цены на нефть растут в противовес экономическим новостям

На мировых торгах в четверг, 14 февраля, цены на нефть растут, несмотря на негативные новости.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,07 доллара, или на 0,06%, - до 117,95 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,12 доллара, или на 0,12% - до 97,13 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В то же время в среду, 13 февраля, Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 февраля, выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 372,2 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина, напротив, уменьшились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,3%, и составили 233,2 миллиона баррелей.

В то же время, сдерживают более бурный рост цен на нефть расхождения в прогнозах по мировому спросу на нефть между ОПЕК и МЭА. ОПЕК незначительно повысила прогноз - на 80 тысяч баррелей в сутки до 89,7 миллиона баррелей.

Международное энергетическое агентство, напротив, понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году до 90,7 миллиона баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 90,8 миллиона баррелей в сутки.

В четверг инвесторы также обратили внимание на новости по развитию экономики Японии. По данным Кабинета министров страны, в четвертом квартале 2012 года ВВП Японии снизился на 0,1% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года и на 0,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали при этом рост показателя на 0,1% и 0,4%, соответственно.