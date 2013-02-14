В России утверждают, что не получали от США предложений по сокращению ядерных арсеналов

Москва. США не предлагали России пойти на дальнейшее сокращение стратегических ядерных арсеналов.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

«Внимательно следим за всей поступающей на этот счет информацией, в том числе за публичными заявлениями представителей Администрации США. Конкретных предложений пойти на дальнейшее сокращения стратегических ядерных арсеналов мы пока не получали», - сказал А.Лукашевич.

По его словам, если такие предложения поступят, Россия будет их тщательно изучать.

В то же время дипломат отметил, что российская позиция по данному вопросу хорошо известна. «На данном этапе для нас приоритетом является полноформатное выполнение российско-американского ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). После выполнения договора были бы готовы к обсуждению возможных дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения», - сказал А.Лукашевич.

Он заявил, что при этом Россия будет учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность, включая планы по развертыванию глобальной системы ПРО США, отсутствие прогресса в ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) в США и других государствах из т.н. списка 44-х (условие вступления договора в силу), нежелание отказаться от возможности размещения оружия в космосе, наличие количественных и качественных дисбалансов в области обычных вооружений в Европе и др.

Как известно, в начале февраля российские СМИ сообщили, что США предложат России пойти на дальнейшее сокращение ядерных арсеналов. Для обсуждения параметров будущего соглашения в Москву прибыла старший заместитель госсекретаря Роуз Гетемюллер.

8 апреля 2010 года президенты США и РФ подписали новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который заменил Договор о СНВ от 1994 года. Документ предусматривает существенные сокращения на протяжении семи лет стратегических наступательных вооружений двух крупнейших ядерных государств, арсеналы которых составляют более 90% всех ядерных вооружений в мире. Действующий договор предусматривает сокращение до 1550 развернутых стратегических ядерных боеголовок.

12 апреля 2010 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Макаров сообщил, что в новом договоре между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не прописаны гарантии безопасности Украины, Беларуси и Казахстана, которые добровольно отказались от ядерного оружия.