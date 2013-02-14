"Газпром" отчитался, для кого в 2012 году снизил цены

"Газпром" в октябре-декабре скорректировал цены на газ для датской Dong, Shell Energy Europe и Axpo Traiding, передает ПРАЙМ со ссылкой на отчет российского газового холдинга по РСБУ.

В отчете отмечается, что в августе в октябре была достигнута договоренность с компанией Shell Energy Europe, в ноябре – с компаниями Axpo Traiding (ранее EGL) и PGNiG, в декабре 2012 года - с Dong. Со всеми этими компаниями переговоры шли с 2011 года. Ранее в 2012 году корректировки цены уже удалось добиться немецкому E.On Ruhrgas, итальянской Eni, австрийским GWH Gashandel и Centrex, голландской GasTerra.

В январе "Газпром" сообщил, что исходя из рыночных условий, скорректировал цену газа в контрактах с GDF Suez (Франция), Wingas (Германия), SPP (Словакия), Sinergie Italiane (Италия) и Econgas (Австрия). Позднее сообщалось, что цена была снижена примерно на 10%. В марте договоренности о снижении цены были достигнуты с Eni, а в июле - с E.On.

Весной замглавы "Газпрома" Александр Медведев сообщал, что в ходе переговоров "Газпром" снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для ряда европейских потребителей в среднем на 10%.

"Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.