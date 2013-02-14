«Энергоатом» в 2012 году получил на повышение безопасности АЭС 1,7 млрд грн из 3,9 млрд грн

На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

Об этом в четверг, 14 февраля, на заседании коллегии Государственной инспекции по ядерному регулированию сообщил первый вице-президент ГП НАЭК «Энергоатом» Александр Шавлаков.

«Таким образом, хронический дефицит средств в тарифе, устанавливаемом на отпуск электроэнергии АЭС энергорынку, приводит к тому, что планирование выполнения мероприятий по повышению безопасности осуществляется без создания необходимого задела под будущие периоды», - сказал А. Шавлаков.

Он также отметил, что вопрос финансирования программ по повышению безопасности на украинских АЭС необходимо выносить на самый высокий государственный уровень.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился в Министерство финансов Украины и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

В постановлении Атомпрофсоюза отмечается, что установление экономически обоснованного тарифа на электроэнергию для госпредприятия НАЭК «Энергоатом» обеспечит устойчивое развитие компании, позволит в полном объеме выполнить программы по продлению ресурсов энергоблоков АЭС, повышению уровня безопасности эксплуатации ядерных установок, достройке блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также условия коллективного договора, подписанного между профкомом и администрацией компании.

С 1 января 2013 года НКРЭ снизила тариф ГП НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

До этого в последний раз НКРЭ пересматривала тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в феврале 2012 года, снизив его с марта 2012 года на 6,8% – с 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.