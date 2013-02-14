Снижение доли атомной генерации приведет к подорожанию электроэнергии - глава ГИЯРУ

Снижение доли атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии Украины автоматически ведет к повышению тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом в четверг, 14 февраля, на заседании коллегии Государственной инспекции по ядерному регулированию сообщила глава госатомрегулирования Елена Миколайчук, комментируя ситуацию со снижением объемов отпуска электроэнергии АЭС энергорынку на 2013 год. «Мы все знаем, что на сегодняшний день мы имеем невысокий тариф для населения, благодаря низким тарифам для атомных энергоносителей. Если будет снижаться доля атомной генерации — на автомате будет увеличиваться тариф для потребителей», - сказала Е.Миколайчук.

Справка УНИАН. На 2013 год для ГП «Энергоатом» план на отпуск электроэнергии ГП «Энергорынок» установлен в размере 81,2 млрд кВт/ч, что на 3,6 млрд кВт/ч меньше, чем было отпущено компанией в 2012 году.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.