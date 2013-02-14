Работы на объекте «Укрытие» прекращены

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС прекращены, изменения радиационной обстановки не зафиксированы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе международного сотрудничества и информации Чернобыльской АЭС.

«Официального подтверждения от предприятия «Новарка» об эвакуации своего персонала не было. На момент, когда произошло обрушение, были выведены все люди, не только «Новарка», потому что надо было произвести дозиметрическую разведку, провести контроль радиационной обстановки, т.е. и персонал ЧАЭС был выведен оттуда», - сообщили УНИАН в отделе международного сотрудничества и информации Чернобыльской АЭС.

В то же время на ЧАЭС отметили, что после того, как был проведен радиационный контроль и не было зафиксировано никаких изменений, люди вернулись выполнять вою работу, кроме «Новарки».

«Их на площадке сегодня не было», - отметили на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие».

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.