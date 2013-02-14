«Ривнегаз» в 2012 году получил 10 млн грн чистой прибыли

Предприятие по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» в 2012 году получило чистую прибыль в размере 9,988 млн грн, в то время как за 2011 год компания получила чистый убыток в размере 27,941 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции за 2012 год увеличилась на 11% по сравнению с 2011 годом - до 866,686 млн грн с 780,863 млн грн.

Чистый доход предприятия по итогам 2012 года увеличился на 12,6% по сравнению с 2011 годом - до 731,867 млн грн с 649,835 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 декабря 2012 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение крупнейшему частному собственнику ряда украинских облгазов - компании «Газтек» (г. Киев) на покупку более 25% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Ривнегаз».

В октябре 2012 года Фонд государственного имущества Украины реализовал на Восточно-Европейской фондовой бирже 7,6% акций «Ривнегаз».

Собственниками самого «Газтека» являются кипрские компании - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра». В начале сентября 2012 года «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

«Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.