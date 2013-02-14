"Метинвест" внедрил на Ингулецком ГОКе ряд энергоэффективных проектов

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2012 г. в рамках программы операционных улучшений внедрил ряд энергоэффективных проектов на Ингулецком горнообогатительном комбинате, экономический эффект от которых составил 16,5 млн грн, сообщили в пресс-службе компании.

"Реализация проектов позволила достигнуть значительных результатов по экономии энергоресурсов и снижению их стоимости для предприятия", - отметили в компании.

Согласно сообщению, основными направлениями проектов в области эффективного потребления энергоресурсов стали внедрение программы операционных улучшений, а также инвестиционных проектов непрерывного совершенствования, ведение оперативного контроля рационального использования энергоресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов в энергоемких технологических процессах.

В компании также отметили, что в 2013 году намечено продолжение реализации энергоэффективной политики и внедрение проектов операционных улучшений в рамках долгосрочной инвестиционной политики Группы «Метинвест».

«От того, насколько эффективным будет потребление энергоресурсов в каждом структурном подразделении, каждой единицей оборудования, зависит эффективность работы всего комбината. Поскольку с уменьшением общего количества потребленной электро- и теплоэнергии уменьшается и себестоимость конечной продукции, следовательно, растет наша конкурентоспособность», - цитирует пресс-служба и.о. генерального директора комбината Александра Герасимчука.

Как сообщал УНИАН, в 2012 г. компания "Метинвест" инвестировала в приобретение горной техники и проекты капстроительства ИнГОКа 646 млн грн.

В январе 2013 года Ингулецкий ГОК инвестировал 50 млн грн в обновление технопарка.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом комбинат сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-Холдинг» (23,75%) совместно управляющие компанией.