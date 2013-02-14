«Энергорынок» увеличил задолженность перед «Энергоатомом»

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, увеличил задолженность перед НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 3,6% - до 6,058 млрд грн с 5,848 млрд грн на 1 февраля 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля 2013 года задолженность, с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составила 6,058 млрд грн.

«За январь в «Энергорынок» отпущено электроэнергии на сумму 1 млрд 975,1 млн грн, что на 189,9 млн грн, или на 8,8%, меньше, чем за январь 2012 года (2,165 млрд грн)», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» в январе 2013 года увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 8,446 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.