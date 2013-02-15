Негатив из ЕС, сильные статданные из США и заявления ОПЕК изменили цену нефти разнонаправленно

На мировых торгах в пятницу, 15 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне негативных макроэкономических новостей из еврозоны, сильных статданных из США, а также заявлений ОПЕК о запланированном сокращении объема поставок "черного золота".

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,1 доллара, или на 0,08% - до 117,90 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 97,32 доллара за баррель, передает Bloomberg.

14 февраля Евростат сообщил, что ВВП еврозоны сократился в четвертом квартале прошлого года на 0,6% в квартальном и на 0,9% - в годовом исчислении. Аналитики ожидали снижения на 0,7% в годовом выражении и на 0,4% - в квартальном.

Экономика Германии по итогам четвертого квартала 2012 года уменьшилась, по предварительной оценке, на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, но выросла на 0,4% в годовом исчислении.

А статданные из США превзошли ожидания аналитиков. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, резко сократилось - на 27 тысяч и составило 341 тысячу. Аналитики ожидали уменьшения всего на 6 тысяч.

Кроме того, ОПЕК заявил о планах за четырехнедельный период, который завершится 2 марта, сократить объем экспорта на 220 тысяч баррелей - до 23,51 миллиона баррелей нефти в день. Эксперты считают, что причиной этому являются проблемы с поставками.