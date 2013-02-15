На Ривненской АЭС отключен от сети третий энергоблок для ремонта

Ривненская атомная электростанция в пятницу, 15 февраля, отключила третий энергоблок от энергосети для проведения ремонта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Во время ремонта энергоблока №3 предусмотрено проведение ряда работ, направленных на продление ресурса, поскольку проектный срок эксплуатации энергоблока истекает в 2016 году», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 15 февраля на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.

14 февраля в 18 часов 40 минут энергоблок № 2 Ривненской АЭС подключен к сети.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 4 700 МВт, Ривненской АЭС - 1 840 МВт, Южно-Украинской АЭС - 2 635 МВт, Хмельницкой АЭС - 1 725 МВт.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов в Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.