Украина в прошлом году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71%

Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом - до 1,236 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем того же года увеличился на 27,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизился на 71,1% - до 87,849 млн долл.

Справка УНИАН. В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1% по сравнению с 2010 годом - до 9,255 млн тонн. В 2011 году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.