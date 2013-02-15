Министр экологии прибыл на ЧАЭС для изучения ситуации на энергоблоке

Сегодня, 15 февраля, на площадку Чернобыльской атомной электростанции прибыл министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в связи с частичным разрушением кровли и стенных панелей машинного зала блока № 4 ЧАЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЭС.

В сопровождении председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимира Холоши и генерального директора ГСП «ЧАЭС» Игоря Грамоткина министр осмотрел место разрушения, после чего было проведено совещание относительно работы комиссий по расследованию, организации работ по восстановлению кровли и стен, планирования мероприятий, направленных на усиление контроля над состоянием строительных конструкций.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока № 4. Площадь разрушения составляла около 600 кв. м.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденного во время техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

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