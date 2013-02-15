«Закарпатьеоблэнерго» в 2012 году увеличило чистую прибыль в 11 раз

Энергоснабжающая компания «Закарпатьеоблэнерго» в 2012 году на фоне роста выручки увеличило чистую прибыль в 11 раз – до 50,037 млн грн с 4,492 млн грн в 2011 году.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период компания увеличила выручку от реализации до 1,02 млрд грн с 0,901 млрд грн, а чистый доход – до 0,85 млрд грн с 0,751 млрд грн.

Валовая прибыль компании по итогам 2012 года увеличилась до 0,108 млрд грн с 0,107 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля текущего года Фонд государственного имущества Украины признал ООО «Энергетическая Украина ТВ» победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Справка УНИАН. «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 25% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды), 50% акций принадлежат компании «Энергетическая Украина ТВ».