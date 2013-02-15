Янукович: Украина будет увеличивать добычу собственного газа

Украина продолжит увеличивать добычу собственного газа, чтобы защитить свою экономику, заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы начали сокращать потребление газа, замещать его другими энергоносителями и повысили добычу собственного газа. Это единственный путь, и мы по этому пути пошли», - отметил В.Янукович.

«Почему мы это делаем? Потому что мы защищаем себя, мы защищаем свою экономику», - подчеркнул он.

По словам В.Януковича, цена, по которой Украина сегодня покупает газ, «слишком высока». «Мы имеем самую большую цену в мире на газ. Если мы будем эту цену вкладывать в себестоимость нашей продукции, наши предприятия будут неконкурентоспособными. Наша продукция, которую мы экспортируем, не будет находить рынков сбыта», - отметил Президент.

Кроме этого, по словам главы государства, в настоящее время в Украине реализуется ряд проектов по замещению газа углем отечественной добычи. «Мы начали заниматься замещением газа углем и угольной смесью. Мы убрали газ из энергетики. Мы почти убрали газ из металлургической отрасли. В этом году начнем строительство производства синтетического газа из угля», - отметил Президент. Он добавил, что в связи с этим уровень добычи угля в Украине значительно повышен.

Как сообщал УНИАН, 24 января т.г. подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа - после Польши, Франции и Норвегии.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составляла около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.