«Энергоатом» заявляет об отсутствии угрозы обрушения зданий и сооружений на украинских АЭС

Госпредприятие НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в связи с инцидентом на Чернобыльской АЭС заявляет, что угрозы обрушения зданий и сооружений на площадках Запорожской, Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой АЭС нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом» ссылкой на слова генерального инспектора - директора по безопасности «Энергоатома» Данко Билея.

"Что касается АЭС, находящихся в эксплуатации, напомню, это Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая АЭС, то наша компания как оператор украинских АЭС направила информационное письмо на станции с тем, чтобы провести дополнительный контроль за состоянием всех зданий и сооружений на предмет возможного обрушения», – цитирует пресс-служба слова Д. Билея.

При этом, как передает пресс-служба, он отметил, что такая же инспекция проводилась на действующих АЭС месяц назад, и не выявила никаких повреждений несущих конструкций.

Справка УНИАН. 12 февраля 2013 года над машинным залом блока №4 ЧАЭС произошло частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Как сообщила 14 февраля пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, на Чернобыльской атомной электростанции ведутся плановые работы, персонал работает в штатном режиме, в зоне отчуждения изменений радиационной обстановки не зафиксировано.