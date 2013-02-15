Турецкая TPAO и компания Shell подписали соглашение на разведку нефти и газа в Черном море

Турецкая нефтяная корпорация TPAO и компания Royal Dutch Shell подписали соглашение на разведку нефти и газа в западной части Черного моря, сообщает ряд европейских и турецких СМИ.

Согласно сообщениям, соглашение было подписано исполнительным вице-президентом Shell Кери Пауэллом и генеральным директором TPAO Мехметом Уйсалом в присутствии министра энергетики Турции Танера Йылдыза.

Как отмечается в СМИ, стоимость сделки составляет 150 млн долларов. TPAO и Shell имеют равные доли.

Также на начальном этапе, компании будут проводить буровые работы на одной из скважин, однако число их может быть увеличено до нескольких единиц.

В ходе церемонии подписания соглашения министр энергетики Турции отметил, что геологоразведочные работы в Черном море являются важным этапом и результаты станут известны в конце 2013 года.

Справка УНИАН. Турция активно ищет нефтегазовые месторождения для того, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей, которая является серьезной проблемой страны.

Турция в последнее время предпринимает активные меры по сотрудничеству с международными компаниями, занимающимися исследованиями, разработкой нефтегазовых месторождений.

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