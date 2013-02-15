ЕБРР и Минэкологии займутся повышением ядерной безопасности на блоках ЧАЭС

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Министерством экологии и природных ресурсов в 2013 году займутся реализацией проекта по повышению ядерной безопасности на блоках Чернобыльской АЭС

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, 14 февраля 2013 года в Минэкологии Украины состоялась рабочая встреча министра Олега Проскурякова с директором Департамента ядерной безопасности ЕБРР (Великобритания) Винсом Новаком.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия Украины с Европейским Банком относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» по вопросам ядерной безопасности, реализации международных проектов, финансируемых за счет средств Фонда «Укрытие», - сказано в сообщении.

«Первым крупным совместным проектом в 2013 году будет проект повышения ядерной безопасности на блоках Чернобыльской АЭС», - говорится в сообщении со ссылкой на слова директора Департамента ядерной безопасности ЕБРР Винса Новака.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

В Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие» аккредитована компания «Новарка».

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.