На мировых торгах в понедельник, 18 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне новостей из США и Саудовской Аравии.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,15 долларов, или на 0,13%, - до 117,81 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,24 доллара, или на 0,25%, - до 95,62 доллара за баррель.

Как стало известно, объем промышленного производства в США в январе сократился на 0,1% по сравнению с декабрем прошлого года, что с негативом было воспринято рынками сырья. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.

Саудовская Аравия в декабре прошлого года сократила объем экспорта нефти до минимальной отметки с сентября 2011 года - до 7,06 миллиона баррелей в день, передает Bloomberg.

Снижение цен на нефть ограничивают новости из Нью-Йорка, где индекс производственной активности в феврале вырос до 10 пунктов с минус 7,8 пункта в январе и оказался больше прогноза.