Польская Kulczyk Oil не нашла газа на скважине "Cеверная-Макеевская-2" в Украине

Варшава. Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) не нашла залежей газа на скважине "Северная-Макеевская-2", бурение которой начала на востоке Украины в начале декабря прошлого года.

Как сообщил KOV в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, компания прекратила бурение после того, как глубина скважины достигла 3150 метров.

"Скважина СМ-2, целью которой была оценка потенциала первого из пяти дополнительных структурных объектов, которые показали исследования 3D, находится в 13 км на юго-восток от скважины "Северная-Макеевская-1", - отметили в компании.

Согласно сообщению, СМ-1 была пробурена во втором квартале 2012 года.

KOV cообщила, что бурение следующих скважин на месторождении "Северное-Макеевское" запланировано на текущий год.

Как сообщал УНИАН, в феврале компания KOV, которая ведет разработку в Украине через компанию "Куб-Газ", в которой владеет долей в 70%, сообщила о выявлении газа на скважине "Крутогоровская-7".

С момента приобретения украинского актива летом 2010 года KOV провела 12 пробных бурений, подключив к коммерческой добыче 8 скважин.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с мая 2010 года компания Kulczyk Oil Ventures принадлежит самому богатому гражданину Польши Яну Кульчику, состояние которого Forbes в прошлом году оценил в 2,8 млрд долл.

KOV, которая, кроме Украины, реализует проекты в Брунее и Сирии, но еще не ведет там добычи, на конец сентября 2012 года оценивала стоимость своих активов в Украине в 125,9 млн долл. по сравнению со стоимостью всех активов в 172,4 млн долл.